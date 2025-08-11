Мицкоски: Рекордни цени во земјоделството и изненадувачки позитивна исплата на субвенциите, опозицијата се обидува да манипулира

Фрипик

Фактите покажуваат каква е состојбата во земјоделството. Опозицијата се обидува да напаѓа и да манипулира со изнесување лаги и конструкции, но граѓаните да бидат спокојни, зашто Владата мисли на се, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Исплатата на субевнциите е навистина за мене изненадувачки позитивна, веќе минатата недела се исплатија околу 400 милиони денари за околу 7 000 земјоделци. Ќе продолжиме на тој начин да ја придвижуваме економијата. Ги следам пораките од опозицијата која се обидува со конструкции и лаги да напаѓа, но фактите се сосема поинакви. Кога оваа Влада беше избрана, пред нецели 14 месеци, во „Национални шуми“ и АД „Водостопанство“ повеќе од три месеци не беа исплатени плати, а сега се и денес редовно се исплаќаат. Имавме и неисплатени субвенции од 2021 година, а сега се завршува со оние за 2024 и почнува реализацијата за 2025 година. Кај тутунот договорите кои беа на 375 денари за килограм и 80 денари субвенција, сега се зголемија на 400 денари и 100 денари субвенција со што се постигнаа рекордни 500 денари за килограм, а реколтата порасна од 18 милиони килограми на 23 зашто донесовме Закон во кој кажавме додека и последниот лист не биде откупен, нема да се увезува, истакна Мицкоски, одговорајќи на новинарски прашања по посетата на Општина Петровец.

Според премиерот, и кај раногардинарските култури, зелка, домати, краставица, лук, кромид, пипер, се забележува рекордна откупна цена.