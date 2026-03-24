Мицкоски: Генерираме стабилност во регионот, околните аеродроми се снабдуваат со керозин од Македонија

Македонија има апсолутно доволно гориво и не размислува да ја ограничи продажбата, иако и луѓе од соседството точат бензин на нашите пумпи, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски. Подмирени се и потребите за струја, но, сепак е можно повлекување мазут од државните резерви.
Како што напомена Мицкоски одговорајќи на новинарски прашања по тркалезната маса во Уставниот суд, за околу 10 отсто вкупно е зголемен конзумот на гориво во земјава. Нафтоводот е во целосна функција, што претставува дополнителна сигурност, складовите се полни согласно закон, а државните резерви се околу шеесетина дена.
Премиерот додаде и дека, според негова информација, дека дел од околните аеродроми се снабдуваат со керозин од кај нас.
Од земја што коленичеше и молеше, Македонија, потенцира Мицкоски, станува држава што генерира стабилност во регионот.
Имаме апсолутно доволно количини гориво за потребите на граѓаните и бизнисот. Зголемен е конзумот во одредени погранични области, со Албанија, Косово, Србија и Грција, вкупниот конзум е зголемен за околу 10 отсто. Граѓани од соседите тука точат гориво, зашто кај нас цената е во некои случаи и до половина евроценти за литар поевтина. За разлика од минатото кога, како земја коленичевме и молевме за помош, сега сме ние тие коишто генерираат стабилност и даваат помош. Сакам да кажам дека и нафтоводот е во целосна функција, односно цевката е полна, што претставува дополнителна сигурност, складовите се полни согласно закон, државните резерви се околу шеесетина дена, така што во овој момент, апсолутно нема никаква потреба од таква мерка. И не само со дизел горивата и со бензините безоловни со 95 и 98 октани, информиран сум дека и дел од околните аеродроми се снабдуваат со керозин од ОКТА, односно од кај нас. Така што од земја која, ќе повторам, коленичеше и молеше, стануваме земја што генерира стабилност во регионот, се разбира предизвици има и ќе има. И тие предизвици ние ќе ги решаваме. Но она коешто е најважно и ни е приоритет, а тоа е дека како држава имаме најниска цена за горивата за нашите граѓани и најниска цена за горивата за бизнисот – истакна премиерот.
На прашањето дали се размислува да се одврзат резервите на мазут за производство на струја, тој одговори потврдно.
Во овој момент размилсуваме, но добивме и информација дека оние количини што требаше да се повлечат на крајот од минатата година, кога беше прогласена кризна состојба, околу 3 000 тони, не се целосно повлечени. Така што, можеби ќе ја оживееме таа одлука, да се повлечат тие количини, па потоа евентуално би оделе со нова одлука. Денеска сум информиран од директоорт на АД ЕСМ дека не само што ги зодовлуваат потребите на граѓаните и конзумот, туку и продаваат навечер, со што имаме дополнитлни приходи од трана на потрошувачите – потенцира Мицкоски.