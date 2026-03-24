Мицкоски: Генерираме стабилност во регионот, околните аеродроми се снабдуваат со керозин од Македонија

Македонија има апсолутно доволно гориво и не размислува да ја ограничи продажбата, иако и луѓе од соседството точат бензин на нашите пумпи, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски. Подмирени се и потребите за струја, но, сепак е можно повлекување мазут од државните резерви.

Како што напомена Мицкоски одговорајќи на новинарски прашања по тркалезната маса во Уставниот суд, за околу 10 отсто вкупно е зголемен конзумот на гориво во земјава. Нафтоводот е во целосна функција, што претставува дополнителна сигурност, складовите се полни согласно закон, а државните резерви се околу шеесетина дена.

Премиерот додаде и дека, според негова информација, дека дел од околните аеродроми се снабдуваат со керозин од кај нас.

Од земја што коленичеше и молеше, Македонија, потенцира Мицкоски, станува држава што генерира стабилност во регионот.

Имаме апсолутно доволно количини гориво за потребите на граѓаните и бизнисот. Зголемен е конзумот во одредени погранични области, со Албанија, Косово, Србија и Грција, вкупниот конзум е зголемен за околу 10 отсто. Граѓани од соседите тука точат гориво, зашто кај нас цената е во некои случаи и до половина евроценти за литар поевтина. За разлика од минатото кога, како земја коленичевме и молевме за помош, сега сме ние тие коишто генерираат стабилност и даваат помош. Сакам да кажам дека и нафтоводот е во целосна функција, односно цевката е полна, што претставува дополнителна сигурност, складовите се полни согласно закон, државните резерви се околу шеесетина дена, така што во овој момент, апсолутно нема никаква потреба од таква мерка. И не само со дизел горивата и со бензините безоловни со 95 и 98 октани, информиран сум дека и дел од околните аеродроми се снабдуваат со керозин од ОКТА, односно од кај нас. Така што од земја која, ќе повторам, коленичеше и молеше, стануваме земја што генерира стабилност во регионот, се разбира предизвици има и ќе има. И тие предизвици ние ќе ги решаваме. Но она коешто е најважно и ни е приоритет, а тоа е дека како држава имаме најниска цена за горивата за нашите граѓани и најниска цена за горивата за бизнисот – истакна премиерот.

На прашањето дали се размислува да се одврзат резервите на мазут за производство на струја, тој одговори потврдно.