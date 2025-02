Земјотрес во Хрватска, дел од Сисак остана без струја

Земјотрес со јачина од 4,5 степени според Рихтеровата скала, го потресе градот Сисак, јужно од Загреб, објави ЕМСЦ.

Поради овој потрес, дел од Сисак остана без струја. Земјотресот бил почувствуван и во главниот град Загреб.

Повеќе информации се очекуваат за евентуални штети се очекуваат во текот на денот.

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.5 || 9 km NW of #Sisak (#Croatia) || 4 min ago (local time 12:52:51). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/YFhu4RIFB2