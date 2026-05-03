Во Турција уапсени 198 лица за измами, дрога и оружје, откриени сериозни шеми

Во голема акција на безбедносните сили во Турција, уапсени се вкупно 198 лица осомничени за поврзаност со 16 криминални групи, јави ТРТ Хабер.

Операциите биле спроведени во 16 региони низ земјата, меѓу кои Ерзурум, Сакарија, Ајдин, Кајсери, Адана, Мугла, Ескишехир, Битлис, Кахраманмараш, Маниса, Баликесир, Тунџели, Текирдаг, Синоп, Гиресун и Агри.

Акцијата била реализирана во координација со одделите за борба против шверцување и организиран криминал (KOM) при жандармеријата, како и со службите за борба против кибер-криминал, во соработка со обвинителствата и Комисијата за истражување на финансиски криминал (MAСAК).

Од уапсените, за 105 лица е одреден притвор, додека на 75 им е изречена мерка судска контрола до почетокот на постапката.

Истрагата покажала дека дел од групите измамиле граѓани преку социјалните мрежи, нудејќи лажни „инвестициски консултации“, особено во Ерзурум, Сакарија, Ајдин, Кајсери и Гиресун. Други групи изнудувале пари од бизнисмени во Адана и Мугла, користејќи закани и присила.

Покрај тоа, биле откриени канали за шверц на дрога од источните делови на земјата, како Кахраманмараш и Агри, кон западниот регион Текирдаг. Во Синоп, криминални мрежи управувале со нелегални обложувалници и финансиски трансфери, додека во Тунџели биле регистрирани случаи на фалсификување документи.

Во Маниса бил откриен шверц со оружје, а во Баликесир, Ескишехир и Битлис – случаи на незаконско лихварство со високи каматни стапки.

Со судска одлука, блокирани се повеќе од 1.000 банкарски сметки, конфискувани 24 недвижности и 16 возила. При претресите се одземени дигитални материјали, документи, пари и наркотични супстанции.