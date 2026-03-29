Тензичен изборен ден во Србија

На локалните избори што се одржуваат денес во неколку градови и општини во Србија, во раните утрински часови беа регистрирани бројни нерегуларности, инциденти и зголемено присуство на полицијата.

Избирачките места се отворија во 7 часот наутро, а право на глас имаат вкупно 247.985 граѓани, кои ќе можат да го остварат своето право на глас до 20 часот, кога се затвораат гласачките места и завршува изборниот молк.

Граѓаните избираат советници во Градското собрание на Бор, како и во општините Смедеревска Паланка, Бајина Башта, Кула, Лучани, Аранѓеловац, Кладово, Књажевац, Мајданпек и Градската општина Севојно.

🚨Претучена два члана мобилног тима🚨



У Бору у близини ПИО фонда су нападнути чланови мобилног тима бибер спрејем у присуству полиције. Упркос наређењу полицијског службеника нападачима да сачекају долазак полицијске екипе батинаши су напали два члана мобилног тима приликом чега… pic.twitter.com/xcrkl2EZsS — Studenti_u_blokadi (@studentblokade) March 29, 2026

Според новинарите на терен, во Бор избувнала тепачка, додека во Бајина Башта е забележан сериозен инцидент кога група мажи трчале по новинарите, по што тие се повлекле од безбедносни причини. Пријавени се и напади врз студенти и набљудувачи, додека на некои места е забележано присуство на групи активисти на владејачката партија и засилени полициски сили.

Изборите ги следат рекорден број домашни и странски набљудувачи, а во трката учествуваат и листи на студенти, граѓански групи, опозициски и владејачки партии.

Целиот изборен процес се одвива во напната атмосфера, со бројни пријавени нерегуларности што би можеле да го одбележат денешното гласање.