Србија и Унгарија ја прошируваат мрежата на заедничко управување со амабасади и конзулати во странство

Србија и Унгарија ја продлабочуваат соработката преку дипломатска колокација, односно заедничко управување со амбасади или конзуларни мисии во Грција, Малта, Чиле, Конго и Замбија, со отворање нови заеднички простории планирани во Виетнам и Танзанија.

Дипломатската колокација им овозможува на двете земји да делат згради и услуги, додека целосно одржуваат посебен суверенитет, надворешна политика и конзуларни овластувања.

Таквиот пристап на двете држави им овозможува намалување на трошоците и зајакнување ја координацијата без да влијаат врз независното донесување одлуки.