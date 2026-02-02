Руски систем за вештачка интелигенција ја зголемува ефикасноста на трупите на фронтот

freepik

Рускиот систем за вештачка интелигенција „Свод“ ја зголемува ефикасноста на руските единици на бојното поле, пишува „Форбс“.

Како што забележува американскиот медиум, Русија активно го воведува системот „Свод“ базиран на вештачка интелигенција (ВИ), дизајниран да обезбеди преглед на ситуацијата на тактичко ниво и да го поддржи донесувањето одлуки, особено на линијата на фронтот.

„Свод“ собира и комбинира бројни извори на разузнавачки податоци, вклучувајќи сателитски податоци, резултати од воздушно фотографирање и извештаи за извидување, во еден единствен заеднички информациски простор.

Потоа системот користи напредни технологии за обработка, вклучувајќи ВИ, за да ги анализира дојдовните текови на информации, да моделира можни сценарија на операции и да ѝ помогне на командата во донесувањето клучни одлуки