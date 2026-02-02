 Skip to main content
02.02.2026
Понеделник, 2 февруари 2026
Руски систем за вештачка интелигенција ја зголемува ефикасноста на трупите на фронтот

02.02.2026

Рускиот систем за вештачка интелигенција „Свод“ ја зголемува ефикасноста на руските единици на бојното поле, пишува „Форбс“.

Како што забележува американскиот медиум, Русија активно го воведува системот „Свод“ базиран на вештачка интелигенција (ВИ), дизајниран да обезбеди преглед на ситуацијата на тактичко ниво и да го поддржи донесувањето одлуки, особено на линијата на фронтот.

„Свод“ собира и комбинира бројни извори на разузнавачки податоци, вклучувајќи сателитски податоци, резултати од воздушно фотографирање и извештаи за извидување, во еден единствен заеднички информациски простор.

Потоа системот користи напредни технологии за обработка, вклучувајќи ВИ, за да ги анализира дојдовните текови на информации, да моделира можни сценарија на операции и да ѝ помогне на командата во донесувањето клучни одлуки

