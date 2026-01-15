 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

Словенија го прогласи 19 мај за Ден на Липицанер

Балкан

15.01.2026

Денес, во рамките на посетата на регионот Обално-Краст, владата донесе одлука со која го прогласи 19 мај за Ден на Липицанер. Ова е датум од посебно историско и културно значење, бидејќи документот за основање на трлото Липица, еден од најпрепознатливите симболи на словенечкото наследство, е потпишан на 19 мај 1580 година.

Прогласувањето на 19 мај за Ден на Липица ќе даде валидност и дополнителен печат во промоцијата на Липица како природен културен бисер во Словенија, изјави вицепремиерот Матеј Арчон во изјава по владината седница во Копер.

Липицанерот е еден од најважните симболи на словенечкото културно наследство и националниот идентитет, а има и силно меѓународно значење. Ова е потврдено со континуираното работење на еркерската фарма Липица повеќе од четири века – минатата година ја прослави својата 445-годишнина – и впишувањето на традицијата на одгледување липица на Листата на нематеријално културно наследство на УНЕСКО во 2022 година, потсети Министерството за земјоделство, шумарство и храна.

Липика е најголемата ергела со коњи липицанер во светот; според веб-страницата на ергелата Липика, тие моментално имаат повеќе од 300 од нив.

