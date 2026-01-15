Словенија го прогласи 19 мај за Ден на Липицанер

Денес, во рамките на посетата на регионот Обално-Краст, владата донесе одлука со која го прогласи 19 мај за Ден на Липицанер. Ова е датум од посебно историско и културно значење, бидејќи документот за основање на трлото Липица, еден од најпрепознатливите симболи на словенечкото наследство, е потпишан на 19 мај 1580 година.

Прогласувањето на 19 мај за Ден на Липица ќе даде валидност и дополнителен печат во промоцијата на Липица како природен културен бисер во Словенија, изјави вицепремиерот Матеј Арчон во изјава по владината седница во Копер.

Липицанерот е еден од најважните симболи на словенечкото културно наследство и националниот идентитет, а има и силно меѓународно значење. Ова е потврдено со континуираното работење на еркерската фарма Липица повеќе од четири века – минатата година ја прослави својата 445-годишнина – и впишувањето на традицијата на одгледување липица на Листата на нематеријално културно наследство на УНЕСКО во 2022 година, потсети Министерството за земјоделство, шумарство и храна.

Липика е најголемата ергела со коњи липицанер во светот; според веб-страницата на ергелата Липика, тие моментално имаат повеќе од 300 од нив.