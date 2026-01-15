Туск: Полска нема да испрати војници во Гренланд, нападот на сојузниците би бил крај на светот каков што го зна

Полска нема да испрати војници во Гренланд, изјави денеска премиерот Доналд Туск, додавајќи дека нападот на една земја од НАТО врз друга би бил „крај на светот каков што го знаеме“.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека Гренланд е клучен за безбедноста на неговата земја и мора да се прифати за да се спречат Русија и Кина да го окупираат. Тој рече дека сите опции се на маса за да се стекне Гренланд, кој е автономна територија на Данска.

Воен персонал од Франција и Германија се упати кон Гренланд денеска, додека Данска и нејзините сојузници се подготвуваат за вежби за да се обидат да го уверат Трамп во нејзината безбедност.

„Обидот на една земја од НАТО да преземе дел од друга земја членка на НАТО би бил политичка катастрофа“, изјави Туск на прес-конференција.

„Тоа би бил крај на светот каков што го знаеме, крај на гаранцијата за свет базиран на солидарност на НАТО, кој ги содржеше злите сили поврзани со комунистичкиот терор или други форми на агресија“.

Тој заврши велејќи дека ќе направи сè што може за да се осигури дека Европа останува обединета по прашањето на Гренланд.