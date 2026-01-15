Нема продолжување на зимскиот распуст, пикот на грипот се очекува на крајот на јануари до средина на февруари

Од 5 до 11 јануари регистрирани се 2.322 заболени од грип, што е за 34,6 проценти повеќе во однос на претходната недела. Има средна активност на вирусот на грип на национално ниво. Има зголемен број заболени, но тоа е очекувано за овој период од годината. Очекуваме бројките и во наредниот период да растат и да се движат во овој ранг. Пикот на грипот се очекува на крајот на месецов до средината на февруари. Оваа сезона растот на бројот на заболени почна неколку недели порано од очекуваното, изјави денеска раководителот на одделот за Епидемиологија на заразни заболувања при Институтот за јавно здравје (ИЈЗ), д-р Драган Кочински.

Тој рече дека со оглед на тоа што има средна активност на грипот, тоа засега не дава можност да даваме некакви претерани мерки кои би зафаќале граѓаните, нешто како продолжување на зимскиот распуст.

Доколку има каква било промена ќе апелираме и ќе дадеме соодветни мерки. Се забележува дека има зголемување на бројот на хоспитализирани и кај возрасните и кај децата и тоа е очекувано за овој период од годината и не се целосно исполнети капацитети на болниците. Комисијата за заразни болести во текот на вчерашниот ден заседаваше и ќе излезе со соодветни препораки. Се препорачува при посета во болница ако таа не е забранета, посетителите да носат маски, рече д-р Кочински.

Тој истакна дека споредено со истата недела од минатата сезона, се регистрира зголемување на бројот на заболени за 2,2 пати, а ако се спореди со просекот од последните 15 сезони, има зголемување од 39,1 процент.

Графикон на Институтот за јавно здравје

Во текот на оваа недела има ниво на средна активност на вирусот на грип. Најголем број заболени 1.378 заболени се на возраст од 15 до 64 години, а највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст до четири години и од пет до 14 години. Регистрирани се заболени лица во 25 од 31 регион во државата. Најголем број 556 заболени има во Скопје, а потоа следат Тетово-308, Куманово-266, Охрид-202 итн. Во пет регионални центри има многу висока активност на грипот и тоа во Дебар, Охрид, Македонски Брод, Кавадарци и Неготино, додека во четири има висока активност, средна активност има во шест центри за јавно здравје, а во седум се бележи сезонска активност на грипот, рече д-р Кочински.

Како што вчера беше информирано, посочи тој, во текот на втората недела е пријавен еден смртен случај асоциран со грип.

Се работи за жена од 75 години од Скопје, која била хоспитализирани на Клиниката за инфективни болести. Кај неа биле регистрирани коморбидитети, не била вакцинирана против сезонски грип и лабораториски било потврдено присуство на инфлуенца А, истакна д-р Кочински.

Графикон на Институтот за јавно здравје

Потенцира дека во лабораторија на ИЈЗ во текот на втората недела пристигнати се 99 материјали од 26 се позитивни за присуство на грип, а имаме и детектирано и седум случаи на респираторен синцициски вирус и еден случај на Ковид-19.

Досега во текот на сезоната од почетокот на октомври до 11 јануари има 6.147 заболени од грип. Споредено со истиот период од минатата сезона има зголемување на бројот за 2,6 пати, а во однос на просекот има зголемување од 27 проценти. Само во Берово, Делчево и Пехчево нема регистриран случај на грип. Кумулативно досега од пристигнати 515 материјали во ИЈЗ за тестирање, 65 се позитивни на грип сите се со инфлуенца А, а доминира инфлуенца АХ3 односно со 66 проценти од позитивните. Има шест позитивни на Ковид-19 и 21 позитивен на респираторен синцициски вирус, рече д-р Кочински.

Осврнувајќи се на општите мерки, појасни дека се препорачува избегнување простории со голем број луѓе особено ако меѓу нив има такви кои имаат симптоми на респираторно заболување, кашлање, кивање, температура.