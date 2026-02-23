 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Неделник

Радев ја сака Македонија во ЕУ, но само со Бугари во Устав

Балкан

23.02.2026

 Поранешниот претседател на Бугарија, Румен Радев кој сега со мнеговото движење влезе во трка за бугарската влада, во интервју за германскиот весник „Берлинер цајтунг“ вели дека според европскиот консензус од јули 2022 година, Македонија мора да го промени својот Устав и да ги вклучи Бугарите рамноправно со другите народи во Преамбулата и само тогаш може да започнат преговорите за членство во ЕУ.

– Ова е тежок, но неопходен процес и би сакале да ја видиме РСМ во ЕУ што е можно поскоро. Не сакаме граници и гранични контролни пунктови, туку сакаме луѓето од двете страни на границата да можат слободно да живеат, работат и комуницираат заедно.

Поврзани вести

Балкан  | 23.01.2026
Уставниот суд едногласно ја прифати оставката на Радев, Јотова стана претседателка
Балкан  | 20.01.2026
Ќе останат со ликови како Џамбаски и Ковачев: Kармата наречена „Македонија“ ги стигна бугарските политичари
Свет  | 20.01.2026
Румен Радев поднесе оставка до Уставниот суд, Илијана Јотова ја презеде функцијата претседател на Бугарија
﻿