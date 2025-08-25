Парламентот на РС соопшти дека ќе го брани правото на референдум за пресудата против Додик

Фото: screenshoot/vjesti.ba

Народното собрание на Република Српска (НСРС) останува отворено за дијалог во рамките на Уставот и законските институции на Босна и Херцеговина (БиХ), но истовремено решително ќе го брани правото на граѓаните да го изразат својот став и ќе ги зачува демократските принципи, мирот и стабилноста во општеството, соопшти Кабинетот на претседателот на НСРС, Ненад Стевандиќ.

– Очекуваме Канцеларијата на Европската унија (ЕУ) да биде бранител, а не противник на правото на демократско изјаснување и дебата за сите прашања, бидејќи спротивно дејствување би претставувало постапување својствено за тоталитарните режими, а би ги прекршило и сите релевантни европски конвенции кои ја регулираат оваа област, особено Конвенцијата за човекови права и основни слободи, се наведува во соопштението, како реакција на реакцијата на Делегацијата на ЕУ во БиХ на последните одлуки на парламентот на РС.

Делегацијата на ЕУ во БиХ претходно предупреди дека изнесувањето на судската пресуда против Милорад Додик на референдум би било спротивно на владеењето на правото и независноста на судските органи.

Кабинетот на Стевандиќ наведува дека Судот на БиХ донел пресуда против Додик по налог на „нелегалниот висок претставник, кој нема законски овластувања во предметот против претседателот на Републиката, со што се исклучува можноста таа да биде преиначена“.

Во соопштението се додава дека „целосно е неверојатно некој да се обидува да забрани изнесување став за прифаќање или неприфаќање на пресуда за која целата европска и светска јавност знае дека е донесена, не според право, туку токму со злоупотреба на правото, односно политичко насилство над правниот систем“.

Кабинетот на Стевандиќ измените на Кривичниот закон на БиХ, според кој неизвршувањето на одлуките на високиот претставник е кривично дело, ги нарече „окупациски закон, кој го конструираше нелегално инсталираниот Кристијан Шмит“ и додаде дека тој закон „никогаш нема да стане основа на правото, туку ќе предизвика борба против правното насилство“.

Се наведува и дека ставот на граѓаните за тоа не може да се забрани или наметне.

– Во демократските општества, гласот на граѓаните е природно и неотуѓиво право и, иако со него не се менуваат судските одлуки, тој претставува јавен суд за праведноста и легитимноста, пишува во соопштението.

Кабинетот додаде дека „секој вид борба за слобода е легитимен“ и најави дека властите на РС „ќе ги бранат своите права, цивилизациски и демократски вредности“.

– Во демократските и цивилизирани општества не е забележано едно лице да биде законодавец, туку исклучиво координатор и толкувач на уставните одредби усвоени во парламентот или регулирани со меѓународни договори, како што е Дејтонскиот, кој со сите анекси го потпишаа Федерацијата БиХ, БиХ, Република Српска, Србија и Хрватска, а кои Кристијан Шмит не е овластен да ги менува, се наведува во соопштението.

Затоа, ниту една институција во РС не може да прифати наметнувања кои доаѓаат надвор од меѓународното право и без мандат од Советот за безбедност на Обединетите нации (ОН), се заклучува во соопштението