Трамп: Америка ќе ја поддржи Украина, сакам таа војна да заврши

Фото: Facebook / Donald J. Trump

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека сè уште не разговарал за конкретни безбедносни гаранции за Украина, но оти дека Соединетите Американски Држави ќе ја поддржат земјата.

Зборувајќи за војната во Украина, Трамп им рече на новинарите дека сака таа војна да заврши.

Тој информира дека разговарал за тоа со рускиот претседател Владимир Путин, како и дека Путин не работи на состанок со украинскиот претседател Володимир Зеленски, бидејќи не сака да се одржи.

Трамп рече дека со Путин разговарал и за нуклеарно вооружување.