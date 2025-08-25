 Skip to main content
25.08.2025
Трамп: Америка ќе ја поддржи Украина, сакам таа војна да заврши

Свет

25.08.2025

Facebook / Donald J. Trump
Фото: Facebook / Donald J. Trump

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека сè уште не разговарал за конкретни безбедносни гаранции за Украина, но оти дека Соединетите Американски Држави ќе ја поддржат земјата.

Зборувајќи за војната во Украина, Трамп им рече на новинарите дека сака таа војна да заврши.

Тој информира дека разговарал за тоа со рускиот претседател Владимир Путин, како и дека Путин не работи на состанок со украинскиот претседател Володимир Зеленски, бидејќи не сака да се одржи.

Трамп рече дека со Путин разговарал и за нуклеарно вооружување.

