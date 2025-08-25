Трамп: Америка ќе ја поддржи Украина, сакам таа војна да заврши

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека сè уште не разговарал за конкретни безбедносни гаранции за Украина, но оти дека Соединетите Американски Држави ќе ја поддржат земјата.
Зборувајќи за војната во Украина, Трамп им рече на новинарите дека сака таа војна да заврши.
Тој информира дека разговарал за тоа со рускиот претседател Владимир Путин, како и дека Путин не работи на состанок со украинскиот претседател Володимир Зеленски, бидејќи не сака да се одржи.
Трамп рече дека со Путин разговарал и за нуклеарно вооружување.