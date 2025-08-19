На Додик му се одзема дипломатскиот пасош – тој има рок од 15 дена да го врати в

Принтскрин

Дипломатскиот пасош на Додик се одзема, тој има 15 дена да го врати во Министерството за надворешни работи на Босна и Херцеговина

Дипломатскиот пасош на поранешниот претседател на Република Српска Милорад Додик се одзема, дознава Klix.ba.

Според документ што го поседува порталот Кликс, Додик има 15 дена да го врати пасошот во Министерството за надворешни работи на Босна и Херцеговина

Во случај Додик да не го исполни овој рок, Министерството за надворешни работи ќе ја извести Граничната полиција и дипломатско-конзуларната мрежа на нашата земја дека неговиот пасош е одземен.

Инаку Додик му е одземен мандатот со одлука на Централната изборна комисија (ЦИК) на Босна и Херцеговина, што ја потврди и Апелациониот совет на Судот на Босна и Херцеговина.

Мандатот му е одземен поради правосилна пресуда за неизвршување на одлуките на високиот претставник во Босна и Херцеговина, која беше донесена во јули.

Додик беше осуден на една година затвор, која ја откупи со плаќање на 36.500 КМ, и шестгодишна забрана за политичка активност. Во согласност со вториот дел од пресудата, неговиот мандат беше одземен и, од 18 август, тој ја изгуби функцијата претседател на РС.