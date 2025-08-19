 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

На Додик му се одзема дипломатскиот пасош – тој има рок од 15 дена да го врати в

Балкан

19.08.2025

Принтскрин

Дипломатскиот пасош на Додик се одзема, тој има 15 дена да го врати во Министерството за надворешни работи на Босна и Херцеговина

Дипломатскиот пасош на поранешниот претседател на Република Српска Милорад Додик се одзема, дознава Klix.ba.

Според документ што го поседува порталот Кликс, Додик има 15 дена да го врати пасошот во Министерството за надворешни работи на Босна и Херцеговина

Во случај Додик да не го исполни овој рок, Министерството за надворешни работи ќе ја извести Граничната полиција и дипломатско-конзуларната мрежа на нашата земја дека неговиот пасош е одземен.

Инаку Додик му е одземен мандатот со одлука на Централната изборна комисија (ЦИК) на Босна и Херцеговина, што ја потврди и Апелациониот совет на Судот на Босна и Херцеговина.

Мандатот му е одземен поради правосилна пресуда за неизвршување на одлуките на високиот претставник во Босна и Херцеговина, која беше донесена во јули.

Додик беше осуден на една година затвор, која ја откупи со плаќање на 36.500 КМ, и шестгодишна забрана за политичка активност. Во согласност со вториот дел од пресудата, неговиот мандат беше одземен и, од 18 август, тој ја изгуби функцијата претседател на РС.

Поврзани вести

Балкан  | 12.08.2025
Поднесена жалба на одлуката на ЦИК на БиХ за престанок на мандатот на Додик
Свет  | 04.08.2025
Орбан: Унгарија нема да ја признае пресудата против претседателот на РС Милорад Додик
Балкан  | 02.08.2025
Вучиќ: Додик нема да биде уапсен во Србија