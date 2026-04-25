Koс: Имам десет земји кандидатки како дел од мојот мандат

– Комесарката за проширување на Европската унија, Марта Кос, зборувајќи за напредокот во процесот на европска интеграција, за „Клан њуз“, изјавила дека Албанија е една од земјите на чело на процесот на интеграција, додавајќи дека сè додека е комесар за проширување, ќе се бори земјите-кандидатки да станат полноправни членки на ЕУ, објави АТА.

-Се надеваме дека во мај ќе можеме да ги усвоиме сите привремени стандарди за владеење на правото, а потоа да започнеме со затворање на поглавјата. Неверојатно е тоа што направи Албанија во последните години, со отворањето на сите поглавја, рекла Кос.

Додала дека Албанија е на вистинскиот пат за влез во ЕУ, истовремено високо ја оценила решителноста на раководството на земјата во овој поглед и високиот процент на подршка од страна на граѓаните за влез на земјата во ЕУ.

На прашањето дали членството на Албанија во 2030 година е можно, Кос одговорила дека „доколку Албанија продолжи во оваа насока, сè е можно“.

„Ние во Европската комисија не одредуваме датуми, туку ги поддржуваме реалните визии на земјите-кандидатки“, нагласила таа.

Кос, исто така, потврдила дека сè додека е комесар за проширување, ќе се бори земјите-кандидатки да станат полноправни членки на ЕУ.