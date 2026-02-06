 Skip to main content
Кој ќе сака да работи, ќе треба да полага: Хрватска ќе воведе испит по хрватски јазик за странски работници

Балкан

Се воведува мовина за оние кои патуваат на сезонска работа во Хрватска, пред сѐ за оние кои остануваат подолго таму на работа. Имено за да земат работна дозола, ќе мора да полагаат јазичен испит.

Хрватската влада предложи измени на Законот за странци со кои за државјаните на трети земји се воведува обврска за учење и полагање испит по хрватски јазик како услов за продолжување на дозволата за престој и работа. По една година престој, странски работник ќе треба да положи испит на ниво A1.1, доволно за наједноставна секојдневна комуникација.

Измените предвидуваат и полесна промена на работодавач (по шест месеци работа без нова дозвола), проширена можност за промена на занимање и продолжени рокови за решавање на барањата за дозволи до 90 дена.

Работодавачите ќе бидат под контрола со „црна листа“ за прекршувања, а обврската за пријавување прекин на работен однос се префрла на нив. За македонските работници во Хрватска, деталите околу курсевите и испитот допрва ќе се регулираат, но трендот е јасен: продолжувањето на дозволата ќе зависи од минимална јазична компетенција, објасни вицепремиерот и министер за внатрешни работи Давор Божиновиќ.

