Грција гори – евакуирани болници и населби

Пожари беснеат низ цела Грција, од Ахаја до Хиос и Закинтос, додека пожарникарите се борат со пожарите. Жителите на неколку населби се евакуирани, а болниците се евакуирани поради опасноста. Ситуацијата е особено критична во Превеза, Хиос и Закинтос.

Евакуации се наредени во четири други области на Патра, каде што пожарникарите се борат со повеќе активни пожарни фронтови. Во Патра, Детската болница „Караманданио“ е евакуирана поради приближувањето на пожарот.

Болницата „Караманданио“, која е специјализирана за педијатриска нега, е евакуирана како превентивна мерка. Пожарникарите се на местото на настанот обидувајќи се да го локализираат пожарот пред да стигне до урбаните средини. Локалните власти ги повикуваат граѓаните да бидат внимателни и да ги следат упатствата на властите.

Евакуации се извршени во неколку населби, вклучувајќи ги Стара и Нова Филипијадес во Превеза, додека жителите на четири области во Закинтос, исто така, мораа да ги напуштат своите домови. Предупредувачки пораки беа испратени преку системот 112, со кои се повикуваат луѓето веднаш да се евакуираат.

Пожарникарите работат деноноќно, но ветерот и високите температури го отежнуваат контролирањето на пожарот. Густ чад и портокалов хоризонт сведочат за обемот на катастрофата.

И манастирот Свети Никола во Патра е во пламен!

Покривот на манастирот Свети Никола е зафатен од пожар, а пожарникарите, калуѓерките и волонтерите водат титанска битка за да го спречат најлошото. Пожарот се заканува и на Патра, предизвикувајќи ги жителите да се евакуираат.

Ветрот го отежнува гаснењето

Центарот за сместување на мигранти во Филипијада е исто така во пламен. Како што објави министерот за имиграција и азил, Танос Плеврис, објектот беше евакуиран во вторник вечерта, додека денес противпожарната служба се бори да ги спаси објектите. Ситуацијата во Филипијада и во повеќето села од општина Зирос.

Противпожарната служба, засилена од воздух, се бори, но пожарот повторно се разгоре и влезе во населбата. Волонтери и жители од областа помагаат во гаснењето на пожарот, а многу куќи се спасени од пламенот во последен момент.

Високите температури и сушата придонесуваат за појава на пожарите, додека човечките фактори, како што се невнимание или намерно палење, честопати играат клучна улога. Последиците се катастрофални – од губење на домовите и природните живеалишта до закана по човечките животи. Грција се соочува со сè поголеми предизвици во борбата против климатските промени и нивните ефекти.