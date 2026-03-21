Голоб најави можност за ограничување на точењето гориво за странски државјани поради зголемена побарувачка

Премиерот на Словенија Роберт Голоб изјави дека владата, доколку биде потребно, може да го ограничи точењето гориво за странски државјани, наведувајќи дека залихите се доволни и дека засега нема проблеми во снабдувањето, и покрај зголемената побарувачка.

Според наводите на Радио-телевизија Словенија, Голоб изјавил и дека Словенија моментално има цени на горивата меѓу најниските во регионот, поради што е забележан зголемен прилив на странски возачи, пред сè од Австрија и Италија.

Тој предупреди дека владата би можела да го ограничи точењето гориво за странци доколку состојбата дополнително се влоши, истакнувајќи дека инспекциите веќе се на терен и ја следат состојбата.

Голоб нагласи дека складиштата на нафта се полни и дека увозот засега не претставува проблем, но предупреди дека понатамошна ескалација на конфликтите на Блискиот Исток може брзо да ја промени ситуацијата.

Министерот за економија на Словенија Матјаж Хан изјави дека владата привремено ги намалила акцизите и еколошките давачки на нула, но дека и покрај тоа од вторник се очекува поскапување на горивото за околу 11 евроценти по литар.

Словенечката влада одлучи и привремено да ја укине еколошката такса на бензин, дизел и нафта за греење до 4 мај, додека за останатите енергенси таа останува непроменета.

Истовремено, укината е регулацијата на цените на горивата на автопатите и брзите сообраќајници, па трговците сега слободно ги формираат цените.

Владата оваа мерка ја образложи со зголемената побарувачка и пониските цени на горивата во Словенија во споредба со соседните земји, оценувајќи дека либерализацијата на цените на автопатите ќе го намали притисокот врз најоптоварените бензински пумпи.

Дополнително, одлучено е од државните резерви да се стават на располагање до 30 милиони литри дизел со цел стабилизација на пазарот.

Министерот за финансии Клемен Боштјанчич ги повика трговците, логистичките компании и граѓаните на одговорно однесување, предупредувајќи дека зголемената побарувачка, делумно поттикната од создавање залихи, дополнително го оптоварува системот на снабдување.

Претставници на нафтените компании истакнуваат дека до зголемената побарувачка дошло поради растот на цените и стравот од недостиг, како и поради сезонските потреби, особено во земјоделството и транспортот.

(Tanjug)