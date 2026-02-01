 Skip to main content
01.02.2026
Недела, 1 февруари 2026
Детонации ги вознемирија граѓаните на Белград – Изгореа 6 возила и дел од фасада на зграда

01.02.2026

Шест паркирани возила на улицата „Драгана Ракиќ“ во Земун синоќа биле зафатени од пламени јазици, пишуваат српските медиуми. 

Според неофицијални информации, две возила се целосно изгорени, а четири се делумно оштетени.

Околу 4 часот утрово избувнал пожар во неколку автомобили, односно на шест на различни места на истата улица. Пожарот оштетил и дел од фасада на зградата, во чија непосредна близина имало паркирани возила.

Според првичните информации, сомнежите се дека пожарот бил подметнат, а се слушнале и детонации.

Повредени нема. Истрагата е сè уште во тек.

Сè уште нема информации како започнал пожарот.

