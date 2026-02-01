Најнови вести
Македонија | Мицкоски: При крај на оваа пролет ќе се набават камионите за „Комунална хигиена“-Скопје
01.02.2026
Економија | Мицкоски: Понудата до синдикатот е на маса една година, но мора да се преговара делот за плати во ОКД
01.02.2026
Култура | Љутков: 2618 пријави на конкурсите за проекти од културата, потврда за интересот и довербата во системот
01.02.2026
Балкан | Ако го сретнете Епстин пред мене, прашајте го зошто рекол дека сум „одличен“: Ѓукановиќ иронично упатува на одговор кај мртвиот сексуален престапник
01.02.2026
Македонија | Манасиевски: Трендафилов призна дека СДС и Левица стојат позади протестите на ССМ
01.02.2026
Балкан | Детонации ги вознемирија граѓаните на Белград – Изгореа 6 возила и дел од фасада на зграда
01.02.2026
Скопје | Изјава на премиерот Мицкоски
01.02.2026
Хроника | Кокаин пронајден во угостителски објект во гостиварско, малолетничка меѓу уапсените
01.02.2026