Десет нула: Убедлива победа на партијата на Вучиќ на локалните избори во Србија

Според официјалното соопштение, Српската напредна партија постигна мнозинство во сите општини каде што вчера се одржаа избори во градот Бор, како и општините Смедеревска Паланка, Бајина Башта, Кула, Лучани, Аранѓеловац, Кладово, Књажевац, Мајданпек и градската општина Севојно.

Претседателот Александар Вучиќ ги објави резултатите од седиштето на Српската напредна партија во Нов Белград.

Според објавените резултати, листата на Александар Вучиќ победи во сите десет локални самоуправи. Во Аранѓеловац, врз основа на обработени 90 проценти од гласачките места, листата освои 52,96 проценти од гласовите, додека другите листи имаа значително помал удел. Во Бајина Башта, по обработени 51 од 52 гласачки места, листата на Александар Вучиќ има 53,49 проценти, додека другите листи забележаа помал резултат