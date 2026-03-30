30.03.2026
Од музеј во Италија украдени ремек-дела од Реноар, Сезан и Матис вредни девет милиони евра

Култура

Крадци украле слики од Реноар, Сезан и Матис од музеј во Италија, соопшти полицијата. Четири маскирани мажи влегле во вилата на Фондацијата Мањани Рока, во близина на Парма во северна Италија, и избегале со уметничките дела ноќта на 22 март, изјави портпарол на полицијата, потврдувајќи го извештајот на телевизиската мрежа Раи.

Тие ги украле „Риба“ од Пјер-Огист Реноар , „Мртва природа со цреши“ од Пол Сезан и „Одалиска на терасата“ од Анри Матис, според извештаите на италијанските медиуми. Украдените слики имале проценета вкупна вредност од 9 милиони евра, објави Би-Би-Си.

Фондацијата „Мањани Рока“, која се наоѓа на 20 км од Парма, е домаќин на колекцијата на историчарот на уметност Луиџи Мањани, која вклучува и дела од Дирер, Рубенс, Ван Дајк, Гоја и Моне. Основана е во 1977 година.

