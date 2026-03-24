Братот на Ѓукановиќ од својот стан преку премин си влегувал во банката во која е сопственик

24.03.2026

Ацо Ѓукановиќ, брат на Мило кој беше уапсен за нелегално поседување оружје и муниција, во моментов нема функционален премин од неговиот стан до трезорот на банката. Преминот сега е запечатен.

Контролата на Прва банка беше спроведена по полицискиот претрес на станот на Ацо Ѓукановиќ  во центарот на Подгорица, кој беше спроведен на 27 февруари оваа година. По тој претрес, во медиумите се појави информација дека инспекторите откриле таен премин од приватен стан до трезорот на Прва банка.

Трезорот на банката не е приватен простор, туку зона со висока безбедност. Постоењето на премин од приватните простории до трезорот на банката ги заобиколува официјалните контроли за пристап и ја загрозува безбедноста на депозитите на клиентите.

﻿