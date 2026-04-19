Бојко Борисов: Мали се шансите за формирање влада, нема да влегуваме во коалиции

Борисов гласаше со хартија во Банкја и најави крај на „собировките“, а во исто време сигнализираше „масовен неуспех“ со машините и компромитираните гласачки ливчиња во земјата.

– Според мене, шансата за формирање влада по овие избори е мала. Нема да влегуваме во коалиции. Не гледам со кого можеме да формираме коалиција во моментов.

Ова го кажа лидерот на ГЕРБ Бојко Борисов, кој традиционално гласа во училиштето во градот Банкја.

Борисов избра да гласа со хартиено гласачко ливче, зад посебен параван.

Има огромен дефект со машините во земјата, и токму таму ги предупредивме дека ќе има дефект со батериите. Сега приватна компанија со шрафцигери оди наоколу и се зафркава со машините. Кои се овие луѓе, дали се проверени?, праша Борисов.

Нашите РИК, ДИК, ни се јавуваат и ни кажуваат каква е ситуацијата. „Ала-балата“ со машините ја слушнавме лично од Асен Василев, додаде Борисов.

Моето предвидување е дека по една година во која направивме многу работа за државата, претрпевме штета од други партии и направивме компромиси. Сега, ако некој сака поддршка како што беше во собранието – ова никогаш повеќе нема да се случи, нагласи Борисов.

Го растуривме собранието затоа што сакаа Румјана Бачварова да стане министерка за внатрешни работи, а јас не се согласив со ова, ова е единствената причина за растурање на собранието, додаде Борисов.

Кога се врши голем грабеж, полицијата секогаш се испраќа на друго место. Кога се подготвува голема кражба на гласови, полицијата се испраќа кај градоначалниците или кандидатите за пратеници за да ги предупредат. А во исто време, донесоа компромитирани гласачки ливчиња во Шумен и Добрич, добро е што ги видовме, рече и Борисов.

Ги повикувам сите да гласаат, гласот на народот е глас Божји, заклучи Борисов.