Ако го сретнете Епстин пред мене, прашајте го зошто рекол дека сум „одличен“: Ѓукановиќ иронично упатува на одговор кај мртвиот сексуален престапник

Поранешниот претседател и премиер на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, кој е споменат во документите објавени од Министерството за правда на САД во случајот Епстин, преку социјалните мрежи негираше дека го познавал починатиот американски финансиер и сексуален престапник.

Ѓукановиќ е споменат во пораките што Епстин ги разменувал со словачкиот политичар Мирослав Лајчак, кој вчера, по објавувањето на комуникацијата со Епстин, поднесе оставка од функцијата советник на премиерот на Словачка.

Меѓу важните дипломатски функции што Лајчак претходно ги извршуваше беше должноста претставник на Европската Унија за спроведување на референдумот за независност на Црна Гора.

Како што објавија регионалните медиуми, Лајчак напишал во една од пораките дека претседателот на Црна Гора „се радува на нашата посета“. На тоа, Епстин му одговарил на Лајчак:

„Можеби треба да му даде засолниште на Доналд (Трамп).“ Лајчак потоа пишува дека „слабата точка на Доналд е Црна Гора“.

За време на преписката, Епстин му испраќа на Лајчак и линк од порталот „Њујорк тајмс“ со статија за Црна Гора и фотографија од Котор, а Лајчак одговара: „Ви кажав дека Црна Гора е одлична“.

Епстин го прашал и Лајчак дали Ѓукановиќ е претседател или премиер на Црна Гора, а Лајчак одговорил дека тој е претседател. Дел од пораките биле разменети во август 2018 година, а дел на 21 септември истата година.

Реагирајќи на преписката меѓу Лајчак и Епстин, поранешниот претседател на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, рекол дека не го познава Џефри Епстин. Во онлајн објава, Х исто така изјави дека никогаш немал никаква директна или индиректна комуникација со него.

„Како одговор на големиот интерес на претставниците на медиумите во врска со објавувањето на комуникациите на покојниот Џефри Епстин, ве известувам дека не го познавав Епстин, ниту пак некогаш имав директна или индиректна комуникација со него. Затоа, разбирливо, не можам да сведочам за веродостојноста на објавените разговори на ЕЕпстин, ниту за неговите евентуални посети на Црна Гора.“

Во соопштението, тој исто така наведува дека жали што не може да ги исполни очекувањата на одредени медиумски работници и да одговори на прашањето како Епстин дошол до заклучок дека „г-дин Ѓукановиќ е одлична личност“.

„Препорачувам, доколку го сретнат некаде пред мене, да го проверат тоа и да ја информираат јавноста за неговиот став“, напиша Ѓукановиќ на X.

Содржината на објавените досиеја вклучува околу 3 до 3,5 милиони страници записи за активностите на Епстин, 2.000 видеа и 180.000 слики направени за време на истрагата, потврди заменик-генералниот обвинител на САД, Тод Бланш.

Џефри Епстин беше осуден сексуален престапник и трговец со луѓе, кој беше пронајден мртов во притвор во 2019 година, а неговата мрежа вклучува обвинувања за злоупотреба и експлоатација на бројни жртви, вклучително и малолетници.