Amazon и Open AI склучија договор од 38 милијарди долари

Светот на вештачката интелигенција доживува нов, спектакуларен пресврт. Amazon Web Services (AWS), облак-дивизијата на Amazon, објави склучување на седумгодишен договор со Open AI, компанијата зад популарниот ChatGPT, вреден неверојатни $38 милијарди. Овој потег го позиционира Amazon како еден од клучните снабдувачи на пресметковна моќ за идните генерации на AI модели и претставува директен предизвик за Microsoft, кој досега важеше за ексклузивен партнер на Open AI.

Договорот, еден од најголемите во историјата на облак-инфраструктурата за вештачка интелигенција, ќе му овозможи на Open AI моментален и приоритетен пристап до стотици илјади графички процесорски единици (GPU) на Nvidia, вклучувајќи ги најновите акцелератори како GB200 и GB300. Овие чипови се неопходни за обука и непречена работа на ултра-големите јазични модели кои стојат зад ChatGPT.

Моќта на Nvidia како клучен фактор

Срцето на овој мега-договор се чиповите на Nvidia, чија доминација во сегментот на AI забрзувачи е неоспорна. Со обезбедувањето на огромни кластери со овие високо-моќни GPU-и, Amazon не само што добива колосален приходен тек, туку и ја зацврстува својата позиција како прв избор за најнапредните AI работни задачи.

„Скалирањето на граничната AI бара масивна, сигурна пресметковна моќ“, изјави Сем Алтман, извршен директор на Open AI. „Нашето партнерство со AWS го зајакнува широкиот пресметковен екосистем што ќе ја поттикне оваа следна ера и ќе донесе напредна AI до сите“.

Стратешка диверзификација на Open AI

За Open AI, оваа зделка означува стратешки премин кон мулти-облак стратегија. Откако регулаторите во Калифорнија го одобрија нивниот план за премин во попрофитна бизнис структура, компанијата ја доби слободата да соработува со други облак-провајдери, надвор од Microsoft Azure.

И покрај тоа што „Microsoft е најголемиот инвеститор и партнер на Open AI со посветен договор од околу $250 милијарди, соработката со Amazon, Oracle (со пријавен договор од $300 милијарди) и Google Cloud, покажуваат дека Алтман е решен да изгради инфраструктурна мрежа вредна $1.4 трилиони за да ги напојува своите амбиции.

Инвеститорска еуфорија и предизвици

Веста предизвика еуфорија на Волстрит. Акциите на Amazon скокнаа за околу 4%, достигнувајќи рекордно високо ниво, што е јасен сигнал за довербата на инвеститорите во иднината на AWS како главен столб во AI трката. Nvidia исто така забележа раст, потврдувајќи го нејзиниот статус како тивок победник во војната на облаците.

Сепак, огромните финансиски обврски на Open AI предизвикуваат загриженост кај некои аналитичари. Со приходи кои се многу пониски од обврските за инфраструктура, се поставува прашањето за одржливоста на овој AI меур. Алтман ги отфрла сомнежите, тврдејќи дека приходите на компанијата растат експоненцијално и дека овие договори се „облог на иднината“ на вештачката интелигенција.

Овој договор не е само бизнис зделка; тоа е дефинирачки момент во трката за вештачка интелигенција. Amazon сега е официјално во првиот ред, подготвен да го обезбеди скелетот за дигиталниот ум на иднината.