Дебора им носела проститутки на италијански фудбалери, една од нив останала трудна

Голем скандал го тресе италијанскиот фудбал откако се појавија шокантни детали од истрагата за елитни забави во Милано. Се вели дека една од девојките ангажирана како ескорт дама забременила со еден од клиентите, за кој се верува дека е познат фудбалер од Серија А, кој беше потресен од голем скандал откако беше откриено дека голем број фудбалери и фудбалски работници биле дел од масовна истрага за проституција.

Медиумите во Италија дури и наведоа дека станува збор за голем клуб за чизма, но набрзо го отстранија името на клубот од своите написи. Според информациите од истрагата, објавени од агенцијата „АНСА“, откако дознала дека е бремена, девојката контактирала со еден од организаторите, меѓу кои и Емануеле Бутини и Дебора Ронки, со цел да се обиде да го утврди идентитетот на мажот со кој била.