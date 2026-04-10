10.04.2026
Петок, 10 април 2026
Викендов во Струмица ќе ги видиме најголемите ракоментни ѕвезди

– Ракометната федерација на Македонија објави дека во продажба се пуштени влезниците за полуфиналните дуели од Купот во двете конкуренции. Цената на еден билет изнесува 400 денари.

Со еден билет ќе можат да се следат полуфиналните дуели во двете конкуренции (мажи и жени). Кај мажите на 17.април (петок) играат: ГРК Охрид – Еурофарм Пелистер и Алкалоид – Вардар, а на 18.април (сабота) се играат дуелите кај жените: ЖРК Пелистер – Ѓорче Петров ЖРК и Спартак – Чаир Скопје.

Натпреварите се играат во салата „Парк“ во Струмица.

Цената за финалните натпревари што се играат в недела (19.април) дополнително ќе биде објавена.

Бранители на пехарот се Вардар кај мажите и Ѓорче Петров кај жените. 

Поврзани вести

Ракомет  | 01.04.2026
Одредени полуфиналните двојки во женскиот ракометен Куп
Ракомет  | 18.03.2026
Одреден домаќинот на завршните турнири во ракометниот Куп на Македонија
Фудбал  | 26.08.2025
Силекс и Работнички сигурни во Купот на Македонија