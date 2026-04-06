Задутре навиваме за македонските ракометарки против Германија

Женската македонска ракометна репрезентација ги почна подготовките за претстојните два (последни) натпревара од квалификациите за Европското првенство. Селекторот Кристијан Грчевски повика 20 ракометарки за двата дуела, а повторно на списокот ја нема Сара Ристовска, која е во процес на рехабилитација.

Македонската репрезентација со победата над Белгија во Куманово (33:28) го обезбеди третото место во групата и на тој начин останува со шанси за пласман на завршниот шампионат.

Германија е актуелен светски вицешампион, а воедно и лидер во групата со макесимални осум бодови.

Натпреварот со Германија македонските ракометарки го играат на 8.април (среда) во Скопје (СЦ Борис Трајковски) од 18 часот, а потоа останува и последното коло на гостински терен против Словенија во Велење.