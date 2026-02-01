Трета европска титула за Данска за славје во Хернинг

Фото: Freepik

Репрезентацијата на Данска ја освои европската титула откако во финалето вечерва ја совлада Германија со 34:27. Ова за Данска е трета титула европски првак и воедно го повтори успехот на Франција во ракомет во истовреме да има европска, светска и олимписка титула. Данските ракометари титулата ја прославија со домашните навивачи кои ја исполнија салата во Хернинг.

Во првиот дел двете репрезентации се менуваа во водството, а на полувреме беше 18:16. Последен пат нерешен резултат беше 19:19. Во вториот дел најчесто предноста беше меѓу 2-3 разлика за Данска, а голманите во средината на вториот дел Волф (Германија) и Мелер (Данска) имаа свои минути. Данските ракометари финалето го завршија со серија од 5-0 за конечни 34:27.

Симон Питлик со 8 голови кај Данска беше најефикасен, додека Матијас Гидсел и Јохан Хансен постигнаа по 7. Кевин Мелер имаше 8 одбрани, а Андреас Волф заврши со 14.

Во натпреварот бронзениот медал Хрватска го победи Исланд со 34:33.