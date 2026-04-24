Галерија од роденденската победа на Вардар над Алкалоид

Ракометарите на Вардар 1961 дојдоа на чекор со освојување на шампионската титула, откако синоќа пред своите гледачи го совладаа Алкалоид со 30 – 27 во дерби натпреварот од 6 коло од плејофот во Супер лигата.

Вардар од самиот почеток наметна силна темпо и по воведното водство од 6-4 замина на полувреме со предност од 17-14.

Избраниците на Иван Чупиќ продолжија во ист ритам во второто полувреме и во 40 минута поведоа со 24-19.

Алкалоид се обидуваше да се врати резултатски во игра, но во играта на Вардар немаше осцилации и „црвено – црните“ ја зачуваа предноста до самиот крај.

Јака Малус со осум голови беше најефикасен во редовите на Вардар, а голманот Валах запиша 14 интервенции на голот.

Вардар со оваа победа на најдобар можен начин го прослави својот 65 роденден и дојде на бод до освојување на шампионската титула.