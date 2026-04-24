Нов пораз: Што се случува со Денвер на Јокиќ?

Кошарка

Денвер Нагетс на Јокиќ доживеаа сериозен срам во третиот натпревар од четвртфиналната серија на Западната конференција на НБА лигата. Минесота го победи тимот од Колорадо со 113:96 во „Таргет Центарот“ во Минеаполис и со тоа поведе со 2:1 во серијата.

Најдобриот кошаркар на денешницата, Никола Јокиќ, одигра еден од најлошите натпревари во својата кариера. Точно, тој на крајот постигна 27 поени, запишувајќи дабл-дабл (27 поени, 15 скока, три асистенции) и беше убедливо најефикасниот играч во својот тим, но тоа не беше Никола каков што бевме навикнати да го гледаме.

Поврзани вести

Кошарка  | 12.04.2026
Joкиќ уште е повреден, Денвер е во проблеми
Кошарка  | 07.04.2026
Јокиќ сам го победи Портланд
Кошарка  | 05.04.2026
Јокиќ немаше трипл-дабл, но Денвер го победи Сан Антонио во продолжение