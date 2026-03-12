Eурофарм играше со Барселона, а мислеше на Вардар

Македонскиот ракометен првак Еурофарм Пелистер загуби вечерва убедливо од Барселона на гостински терен со 47-27 во својот последен натпревар оваа сезона во Лигата на шампиони (ЛШ).

Разликата во квалитетот беше очигледно на страната на Барселона која по почетното водство на Еурофарм Пелистер (2-1, 3-2), брзо ја презеде контролата на теренот и поведе со 11-6, а потоа и со 21-14, за на полувреме да има високи 24-15.

Во второто полувреме предноста на шпанскиот состав само растеше и на крајот достигна највисоки +20 голови разлика.

Еурофарм Пелистер го заврши настапот во елитното европско клупско натпреварување на претпоследното место во групата Б со две победи, исто толку нерешени и десет порази.

Следен предизвик пред избраниците на тренерот Стевче Алушовски ќе бидат натпреварите во домашното првенство во кое битолскиот тим веќе в недела го очекува големото дерби против лидерот на табелата Вардар 196