Трајковски трет на атлетски митинг во Италија

Македонскиот атлетичар Андреас Трајковски го освои третото место во скок во далечина на митингот во Сестриере, Италија. Тој во последната серија имаше скок со должина од 7.87 метри, но со недозволен ветар од +3.8 м/с.

Македонскиот атлетичар имаше во сите шест серии успешни скокови.

1 обид – 7.64 метри (-1.9)

2 обид – 7.69 метри (+0.4)

3 обид – 7.61 метри (-1.1)

4 обид – 7.57 метри (+0.5)

5 обид – 7.61 метри (+3.7)

6 обид – 7.87 метри (+3.8)

Првото место му припадна на Кристијан Пули од Финска со скок со должина од 8.06 метри, истата должина ја имаше и второпласираниот Мариус Вадеикис од Литванија, но со послаба серија.