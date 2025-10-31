На 13 декември се отвора новата сала во Градскиот парк

Условите во градинките и училиштата се значително подобрени. Имаме реконструкции во сите градинки и училишта, нова градинка во Пролет, доградба во „Коле Неделковски“. Инфраструктурата исто така е многу подобрена, реконструирани се 23 улици за еден мандат“.

Ова го истакнува кандидатот за втор градоначалнички мандат од редовите на СДСМ Горан Герасимовски во интервјуто за медиумот „Пари“, се наведува во соопштението од Герасимовски.

Тој потенцира дека значително е подобрен животот на пензионерите, со три нови пензионерски домови, низа социјални услуги и финансиска поддршка за оние со ниски примања, бесплатни екскурзии и низа поволности.