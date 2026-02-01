 Skip to main content
Легендите Војновиќ и Јовановски најавуваат документарен филм за македонскиот „Бренд под кошевите“ Работнички – Златната генерација, во продукција на Саша Каталиниќ

Продукцијата на филмот е на Саша Каталиниќ

Дејан Јовановски и Ѓорѓе Војновиќ најавуваат реализација на документарниот филм за македонскиот „Бренд под Кошевите“, КК. Работнички – „Златната Генерација“. 

Џоле и Деко, идолите на многу генерации заедно ќе ја раскажат приказната за кошаркарскиот клуб од „Градски Парк“ – Скопје, за неговата величественост и значење кое го имаше во времињата кога кошарката во Македонија доживеа експанзија на домашно и интернационално ниво . 

 Преку сопствените приказни и сеќавања како и разговори со останатите соиграчи и тренери кои беа дел од овој значаен кошаркарски клуб ќе ја доближат незаборавната приказна до сите гледачи од различни генерации, со цел да се поттикне желбата КК. Работнички повторно да се врати на нивото кое го заслужува и кое сите го посакуваат.

Продукцијата на филмот е на „Go For Sports“, а камерата е на Матеј Милев.

