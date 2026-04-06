Лејкерси редат порази

Екипата на Далас маверикс ги победи Лос Анџелес лејкерси ноќеска на домашен терен во натпревар од регуларната сезона на НБА-лигата со 134:128.

Најефикасен на натпреварот беше кошаркарот на Далас, Купер Флаг, со 45 поени.

Далас победи по три последователни порази. Тие се на 12. место на табелата во Западната конференција (25:53). Лејкерси (50:28) се на четвртото место.

На другите натпревари од НБА-лигата одиграни ноќта недела кон понеделник постигнати се следните резултати:

Кливленд – Индијана 1147:108

Минесота – Шарлот 108:122

Њу Орлеанс – Орландо 108:112

Оклахома – Јута 146:111

Сакраменто – ЛА Клиперс 109:138

Голден Стејт вориорс – Хјустон 116:117