10.05.2026
Недела, 10 мај 2026
Лејкерси пред испаѓање

Кошарка

10.05.2026

 Кошаркарот на Лос Анџелес лејкерс, Леброн Џејмс, се осврна на третиот натпревар од серијата на Лејкерси против Оклахома Сити (108:131) во второто коло од плејофот на НБА.

– Не сум лут ниту разочаран. Очигледно, сме разочарани само затоа што губиме со 3:0. Но, сè уште имаме шанса, и тоа е сè што можеме да побараме, рече Џејмс во интервјуто по натпреварот.

На ветеранот му беше поставено и прашањето дали Оклахома Сити се споредува со најдобрите тимови во историјата на НБА – Голден Стејт Вориорс од 2017-18 и Чикаго Булс од 1990-тите.

– Тие се проклето добри, до крај. Не забавуваат, додаде Леброн.

Оклахома Сити го доби својот трет натпревар по ред (3-0 во серијата) и е на еден чекор од пласман во финалето на плејофот на Западната конференција на НБА

