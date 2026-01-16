 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Дончиќ одличен, Лејкерси поразени

Кошарка

16.01.2026

Кошаркарите на Лос Анџелес Лејкерс ги разочараа своите навивачи.Популарните „езерџии“ во нивната „Крипто Арена“ претрпеа убедлив пораз против тимот на Шарлот Хорнетс – 117:135.

Тоа беше четвртиот неуспех на Лејкерс во последните пет натпревари, од кои три се играа дома.

Одличното издание на Лука Дончиќ не им помогна на Лејкерс да избегнат срам. Лука беше најефикасниот актер на натпреварот со 29 поени (15/26) од поле, а забележа и три скока и четири асистенции. По него следеше ветеранот Леброн Џејмс со 29 поени.

Поврзани вести

Кошарка  | 13.01.2026
Дончиќ не е семоќен: Лејкерси поразени во Сакраменто
Кошарка  | 31.12.2025
Ова не беше ноќ за Дончиќ: Лејкерси загубија на домашен терен
Кошарка  | 08.12.2025
Го наполни кошот на Филаделфија: Раѓањето на ќерката позитивно влијае на Дончиќ
﻿