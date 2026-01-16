Дончиќ одличен, Лејкерси поразени

Кошаркарите на Лос Анџелес Лејкерс ги разочараа своите навивачи.Популарните „езерџии“ во нивната „Крипто Арена“ претрпеа убедлив пораз против тимот на Шарлот Хорнетс – 117:135.

Тоа беше четвртиот неуспех на Лејкерс во последните пет натпревари, од кои три се играа дома.

Одличното издание на Лука Дончиќ не им помогна на Лејкерс да избегнат срам. Лука беше најефикасниот актер на натпреварот со 29 поени (15/26) од поле, а забележа и три скока и четири асистенции. По него следеше ветеранот Леброн Џејмс со 29 поени.