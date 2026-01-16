 Skip to main content
16.01.2026
Петок, 16 јануари 2026
Апликациите за откажување од пушењето покажуваат висока ефикасност, покажуваат нови истражувања

Здравје

16.01.2026

Специјализираните мобилни апликации за откажување од пушењето се ефикасна поддршка за пушачите кои се обидуваат да се ослободат од зависноста од тутунот, покажува нов научен труд.

Истражувањето, спроведено од кинески научници, укажува дека ваквите апликации се особено успешни кога се користат заедно со лекови за откажување од пушењето, но можат да бидат корисни и сами по себе. Експериментот е спроведен на околу 12.800 испитаници опфаќајќи податоци од 31 студија. Резултатите покажуваат дека корисниците на мобилните апликации имале поголема веројатност да престанат да пушат по шест месеци, во споредба со лицата без или со минимална поддршка.

Во комбинација со традиционалните методи за одвикнување, апликациите дополнително ја зголемиле стапката на апстиненција од цигари. Кога биле користени заедно со лекови, се забележало подобрување на резултатите во однос на користење само лекарства, иако авторите нагласуваат дека ова тврдење се темели на факти.

Апликациите засновани на психолошко-бихевиорални теории се покажале поефикасни од традиционалните бихевиорални апликации. Истражувачите наведуваат дека овие алатки можат да им помогнат на лекарите во процесот на одвикнување од пушењето кај нивните пациенти, со потенцијал да станат дел од светските стратегии за контрола на тутунот.

