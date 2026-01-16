 Skip to main content
16.01.2026
Петок, 16 јануари 2026
„Кротка“ вечерва на сцената на Драмски

Култура

16.01.2026

Претставата „Кротка“ работена по истоимената новела од Фјодор М. Достоевски во продукција на Домот на културата „Иван Мазов-Климе“ од Кавадарци ќе биде изведена вечерва во 20 часот во Драмскиот театар во Скопје. Уметничкиот тим на претставата го сочинуваат Пепи Ангелов и режисерката Микица Илова, и актерот Сашко Орешков.

Монодрамата „Кротка“ е драмска адаптација на истоимената новела од Фјодор М. Достоевски, која се базира на длабока психолошка анализа на еден човек што се соочува со ненадејната смрт на својата сопруга — млада, тивка и кротка девојка.

Монодрамата претставува исповед на човекот кој, во состојба на шок и вина, се обидува да го реконструира текот на нивниот однос, да ја разбере тишината на својата жена и причините за нејзиното самоубиство. Љубовта е претставена не како хармонија, туку како борба за доминација и разбирање. Монологот е исповед, но и обид за самооправдување пред себе, пред телото на мртвата жена и пред Бог. Монодрамата се изведува од еден актер кој го игра сопругот, во состојба на ментална растроеност.

Тој ѝ се обраќа на сопругата, која лежи мртва во собата, и преку фрагментиран, емоционално набиен говор ги разоткрива нивниот брак, сопствената неспособност за емпатија и нејзината кроткост што со текот на времето станува безгласен крик. Делото е исполнето со експресивни монолози, внатрешен дијалог, и се движи на границата помеѓу реалноста и халуцинацијата. Тонот е интимен, со постојани промени на емоционалната состојба — од рамнодушност, до изблик на вина, страв и очај. „Кротката“ не е само лик туку и архетип — симбол на жртвата, на жената задушена од патријархалниот морал, од грубоста на светот и од студенилото на еден маж кој не знае како да сака.

