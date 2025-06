Златното дете на ПСЖ: Во финалето од Лигата на шампионите Дезире Дуе запиша неколку рекорди

Дезирe Дуе, стана вистински хит во фудбалскиот свет со одличниот настап за ПСЖ во финалето на Лигата на шампионите против Интер. Овој 19-годишен фудбалер постигна два гола, а имаше и една асистенција, со што, со само 19 години и 362 дена, стана третиот тинејџер кој постигнал гол во едно финале на Лигата на шампионите. Иствремено, тој стана најмладиот фудбалер кој во едно финале имал и гол и асистенција.

Со ваквиот ефект, Дуе се придружи на елитната група тинејџери кои постигнале голови во финалето на Лигата на шампионите. Патрик Клајверт го постигна тој успех со Ајакс против Милан во 1995 година, а Карлос Алберто го стори тоа за Порто против Монако во 2004 година. Достигнувањето на Дуе го додава на оваа истакната листа на млади таленти кои блескале на најголемата европска сцена.

