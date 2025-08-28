 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник

Денеска се влечат групите за Лигата на шампионите

Фудбал

28.08.2025

Facebook / UEFA Champions League

Откако Карабаг, Бенфика, Клуб Бриж и Копенхаген ги обезбедија последните места за пласман во Лигата на шампиони, познати се сите учесници пред денешната жрепка во Монако, што ќе се одржи во 18 часот.

Во „барабанот“ ќе се најдат 36 екипи поделени во четири групи врз основа на нивните индивидуални коефициенти. Бранителот на титулата, ПСЖ, ќе биде првиот носител во Група 1.

Автоматизиран софтвер ќе извлече осум противници за секој клуб. Секој клуб ќе игра против два противници од секој барабан, еден дома и еден на гости.

Учесници во Лигата на шампионите:

Шешир 1: ПСЖ, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Баерн Минхен, Ливерпул, Интер Милано, Челзи, Борусија Дортмунд, Барселона

Шешир 2: Арсенал, Баер Леверкузен, Атлетико Мадрид, Бенфика, Аталанта, Виљареал, Јувентус, Ајнтрахт Франкфурт, Клуб Бриж

Шешир 3: Тотенхем, ПСВ Ајндховен, Ајакс, Наполи, Спортинг, Олимпијакос, Славија Прага, Бодо/Глимт, Марсеј

Шешир 4: ФК Копенхаген, Монако, Галатасарај, Унион Сен-Жил, Атлетик Билбао, Њукасл, Карабаг, Пафос, Каират. 

