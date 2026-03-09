Специјалниот Мурињо направи ново шоу

Тренерот на Бенфика, Жозе Мурињо, проговори за неговиот црвен картон во финишот на синоќешниот натпревар со Порто.

„Специјалниот“ беше исклучен откако неговиот тим израмни на 2:2. Тој по голот на Леандро Бареиро во 88. минута, Мурињо ја шутна топката, предизвикувајќи незадоволство кај противничкиот тренерски штаб, особено кај Лучо Гонзалез. Следеше расправија меѓу двајцата. Судијата Жоао Педро Пињеиро му покажа црвен картон на тренерот на Бенфика.

– Судијата рече дека ја шутнав топката кон клупата на Порто. Тоа е лага. Мојата техника не е совршена. Откако ќе постигнеме гол, често ја шутирам топката кон трибините за да му ја дадам на некој среќен навивач. Знам дека мојата техника не е совршена, но целев кон трибините. Бев исклучен, а четвртиот судија направи ужасна работа за време на натпреварот и продолжи во иста насока кога му кажа на судијата дека ја шутнав топката кон клупата, изјави Мурињо.