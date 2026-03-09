Вицепремиерот Николоски во посета на САД, средби во Светска банка и Стејт департментот

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски во наредните три дена ќе престојува во САД, каде ќе има средби во Светска банка и Стејт департментот и ќе се обрати и на главната пленарна сесија на годишниот форум „Transforming Transportation 2026″, заедно со еврокомесарот Апостолис Цицикостас.

Николоски ќе зборува на тема „Коридори за одржливо поврзување” каде што ќе се стави акцент на стратешките пан-европски коридори во Македонија како и инфраструктурните проекти што ги реализира Владата, со силен акцент на актуелната изградба на автопатски делници, како и планирата изградба на брза пруга на Коридорот 10 и железничкото поврзување со Бугарија на Коридорот 8, најави Министерството за транспорт.

За време на настанот предвидени се и бројни средби со менаџментот на Светска банка каде што е планирано да се зборува за тековните и идни проекти што ги реализира Владата и Министерството за транспорт во партнерство со СБ.