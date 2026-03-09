 Skip to main content
09.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 март 2026
Неделник

Индијан Велс: Ноле против Ковачевиќ, Сабаленка со Осака

Останати спортови

09.03.2026

 Јапонската тенисерка Наоми Осака ноќеска ја победи Колумбијката Камила Осорио во меч од третото коло на турнирот Индијан Велс со 6:1, 3:6 и 6:1.

Дваесет и осумгодишната Осака (рангирана на 16-то место во светот) сервираше девет аса, направи една двојна грешка и реализираше пет од девет брејк топки. 

Нејзината 24-годишна противничка (рангирана на 61. место на ВТА листа) сервираше еден ас, направи пет двојни грешки и реализираше две од шест брејк топки.

Следната противничка на Осака ќе биде првиот светски рекет, Арина Сабаленка од Белорусија.

Турнирот во Индијан Велс (САД) се игра за награден фонд од 9,4 милиони долари

Поврзани вести

Останати спортови  | 17.03.2025
Тениското чудо од дете го освои Индијан Велс
﻿