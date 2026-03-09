Индијан Велс: Ноле против Ковачевиќ, Сабаленка со Осака

Јапонската тенисерка Наоми Осака ноќеска ја победи Колумбијката Камила Осорио во меч од третото коло на турнирот Индијан Велс со 6:1, 3:6 и 6:1.

Дваесет и осумгодишната Осака (рангирана на 16-то место во светот) сервираше девет аса, направи една двојна грешка и реализираше пет од девет брејк топки.

Нејзината 24-годишна противничка (рангирана на 61. место на ВТА листа) сервираше еден ас, направи пет двојни грешки и реализираше две од шест брејк топки.

Следната противничка на Осака ќе биде првиот светски рекет, Арина Сабаленка од Белорусија.

Турнирот во Индијан Велс (САД) се игра за награден фонд од 9,4 милиони долари