 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

Сити е на добар пат, смета Гвардиола

Фудбал

06.11.2025

Менаџерот на Манчестер сити, Хозеп Гвардиола, смета дека неговиот тим е блиску до освојување на едно од првите осум места во Лигата на шампионите.

„Граѓаните“ синоќа ја совладаа Борусиај Дортмунд со 4:1 во четвртото коло од елитното фудбалско натпреварување.

– Голема почит кон моите играчи. Во добра позиција сме пред нашиот следен натпревар против Баер. Ако можеме да постигнеме уште една или две победи, Сити ќе биде многу блиску до завршување меѓу првите осум. Секој пат кога одам на прес-конференција, Халанд соборува уште еден рекорд! Среќен сум за него. Ерлинг го заслужува тоа. Колку повеќе добри играчи има околу себе, толку полесно ќе му биде. Така обично функционира во врвните клубови. Добрите играчи го зголемуваат потенцијалот на секого, изјави Гвардиола за официјалната веб-страница на УЕФА.

Манчестер сити се искачи на четвртото место на табелата во Лигата на шампионите со 10 бода, додека Борусија Дортмунд е 12-та со седум бода

Поврзани вести

Фудбал  | 19.10.2025
Гвардиола: Не можеме да победуваме само со Халанд
Фудбал  | 17.10.2025
Гвардиола: Уште имам енергија да го водам Сити
Фудбал  | 24.09.2025
Гвардиола пази на своите играчи како родител на своите деца
﻿