Петок, 27 март 2026
Седлоски: Се распаднавме

 Македонската фудбалска репрезентација со поразот од 4:0 од Данска во Копенхаген синоќа го заврши настапот во баражот за Светското првенство 2026. Во своето деби селекторот Гоце Седлоски имаше непријатно искуство, особено што по првиот дел резултатот беше 0:0, а на стартот на вториот дел за десет минути Данска постигна три гола.

Ужас: Македонија со нула шутеви до нула голови

– Се распаднавме. Првиот гол на противникот создаде хаос. Имавме големи проблеми со Густав Исаксен и Микел Дамсгард. Знаевме дека данските крилни играчи се опасни и се мачевме да се справиме со нив. Кога Данска нè нападна по паузата, тоа ни предизвика големи проблеми во одбраната. Не знам што да кажам за тие десет минути кога Данците постигнаа три гола. Сè се случи неверојатно брзо, изјави Седлоски.

