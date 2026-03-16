16.03.2026
Седлоски: Против Данска нема што да загубиме, да одиграме храбро

Фудбал

 Селекторот на македонската фудбалска репрезентација, Гоце Седлоски, ги искажа своите очекувања за претстојното учество во плејофот за пласман на Светското првенство 2026.

– Треба да излеземе на теренот и да одиграме храбро против еден доста сериозен противник. Данска е фаворит на хартија, но теренот ќе покаже како ќе биде на крајот. Ние нема од што да се плашиме. Психолошкиот притисок да се добие натпреварот е поголем кај Данците. Респект за Данска, но и Македонија има мотив да одигра добро и да направи изненадување. Јас одлучив да не менувам многу што се однесува до играчкиот кадар. Ќе има неколку освежувања со неколку повратници во националниот тим, како и тројца дебитанти. 

На 26 март македонската репрезентација ќе гостува во Копенхаген кај Данска. Доколку се забележи победа, „црвено-жолтите“ во финалето пет дена подоцна ќе се соочат со поуспешниот од дуелот Република Итрска – Чешка.

Собирот 28-те повикани македонските фудбалски репрезентативци е закажан за 22 март.

﻿