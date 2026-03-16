Стармер ја брани одлуката да не се испраќаат британски војници во Иран

Британскиот премиер Кир Стармер денеска изјави дека Велика Британија не е подготвена да „биде вовлечена во војна“ во Иран „без план за излегување“.

Стармер одби да се придружи на американско-израелскиот напад врз Иран, но се придружи во одбраната од иранската одмазда кога беа нападнати британските воени бази на Блискиот Исток.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, и противниците на Стармер ја критикуваа одлуката да не учествува.

На денешната прес-конференција, Стармер рече дека „се држи до своите принципи“ и дека верува оти „времето ќе покаже дали тоа бил вистинскиот пристап“, објави Си-Ен-Ен.

Дали британските војници ќе бидат вклучени во воена акција е најсериозната одговорност за секој премиер. Некои ме нападнаа поради мојата одлука да не се приклучам на офанзивата против Иран – рече тој.

Тој додаде дека ако Велика Британија „испрати војници, најмалку што заслужува е да знае дека го прави тоа легално и со соодветен, добро осмислен план“.

Сега, има и други кои би донеле поинаква одлука пред две недели. Тие би ја турнале Велика Британија во оваа војна без целосна слика за тоа во што ги испраќаат нашите сили и без план да нè извлечат. Тоа не е водење – тоа е следење на некого – рече Стармер.

Стармер, исто така, рече дека Велика Британија работи со своите сојузници за отворање на Ормускиот теснец.